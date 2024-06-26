محافظة القليوبية يعتمد المخططات التفصيلية لـ7 قرى في مركز الخانكة

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم قرارمحافظة القليوبية، قـرار رقم 76 لسنة 2024 محافظ القليوبية تعتمد المخططات التفصيلية لعدد 7 قرى بمركز الخانكة (سرياقوس - الجبل الأصفر - عرب العليقات - عرب العيايدة - المنية - القلج - ٢٣ يوليو)، على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية طبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن.

تفاصيل القرار

ونص قرار محافظة القليوبية قـرار رقم 76 لسنة 2024 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن نظام البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/2906) فى 24/12/2023 ؛ وعلـــــى كتاب هيئــــة مستشــارى مجلس الوزراء رقم (3 - 34042) بتاريخ 9/12/2023 ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 30/8/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وتأشيرتنا عليها فى 4/1/2024 ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (589+1)فى 9/1/2024 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لعدد (۷) قرى مركز الخانكة ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 38 لسنة 2024 ؛ قــــــــرر:

(المادة الأولى) تعتمد المخططات التفصيلية لعدد (7) قرى بمركز الخانكة (سرياقوس - الجبل الأصفر - عرب العليقات - عرب العيايدة - المنية - القلج - ٢٣ يوليو) على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية طبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (المادة الثالثة) ينفذ هذا القرار فور صدوره.