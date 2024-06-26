الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة القليوبية يعتمد المخططات التفصيلية لـ7 قرى في مركز الخانكة

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية،

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم قرارمحافظة القليوبية، قـرار رقم 76 لسنة 2024 محافظ القليوبية تعتمد المخططات التفصيلية لعدد 7 قرى بمركز الخانكة (سرياقوس - الجبل الأصفر - عرب العليقات - عرب العيايدة - المنية - القلج - ٢٣ يوليو)، على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية طبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن.

تفاصيل القرار

ونص قرار محافظة القليوبية قـرار رقم 76 لسنة 2024 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن نظام البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/2906) فى 24/12/2023 ؛ وعلـــــى كتاب هيئــــة مستشــارى مجلس الوزراء رقم (3 - 34042) بتاريخ 9/12/2023 ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 30/8/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وتأشيرتنا عليها فى 4/1/2024 ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (589+1)فى 9/1/2024 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لعدد (۷) قرى مركز الخانكة ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 38 لسنة 2024 ؛ قــــــــرر: 

(المادة الأولى) تعتمد المخططات التفصيلية لعدد (7) قرى بمركز الخانكة (سرياقوس - الجبل الأصفر - عرب العليقات - عرب العيايدة - المنية - القلج - ٢٣ يوليو) على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية طبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن. 

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (المادة الثالثة) ينفذ هذا القرار فور صدوره.

الوقائع الرسمية محافظة القليوبية سرياقوس الجبل الأصفر عرب العليقات عرب العيايدة المنية - ٢٣ يوليو قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هيئة مستشاري مجلس الوزراء

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