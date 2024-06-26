المشدد 3 سنوات لمتهم بالاشتراك مع أطباء في نقل الأعضاء بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمة 200 ألف جنيه، في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة الاشتراك مع 12 آخرين من بينهم أطباء محكوم عليهم، بتهمة الإتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة دار السلام.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين 12 متهما، من بينهم أطباء بشريين سبق الحكم عليهم في الإتجار بالأعضاء البشرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2018 بمنطقة دار السلام، لتكوينهم جماعة إجرامية منظمة غرضها الإتجار بالأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء البشرية من المجنى عليهم مستغلين حاجتهم المادية عبر استقطابهم لاستئصال عضو الكلى لديهم داخل إحدى المستشفيات الشهيرة.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول وفق أمر الإحالة اشترك في هذه الجماعة الإجرامية، إضافة إلى اتهامه بالتزوير بتقليد خاتم شعار الجمهورية بالاشتراك مع آخر مجهول بأن قلدا خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية الخاص بمكتب سجل مدنى إيتاى البارود بالبحيرة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استغلوا مرور الضحايا بضائقة مالية واستقطبوهم بعد إقناعهم ببيع عضو الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح من 18لـ20 ألف جنيه، إضافة إلى توقيع الضحايا على إيصالات أمانة استخدمها المتهمين لتهديدهم بها في حاله التراجع عن بيع الكلى.