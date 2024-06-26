الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل يعلن وصول 16 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة و4 ماكينات صيانة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية قادمة من المجر بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع 946 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعا.

وأكد أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وحيث ترتكز هذه الخطة على 5 محاور هي تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير السكة والبنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش، وإعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

وصرح وزير النقل بأن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب وحيث تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وفي السياق ذاته أعلن وزير النقل وصول عدد (4) ماكينات لصيانة وتجديد السكة (عدد 2 ماكينة دك تفريعات + عدد (2) ماكينة تشكيل بازلت) إلى ميناء الإسكندرية من أحدث الطرازات الموجودة فى العالم وذلك وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية شركة بلاسر النمساوية وذلك في إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة وحيث ستساهم هذه الماكينات فى زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة مما يعمل على رفع كفاءة خطوط الهيئة وزيادة معدلات الأنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات وتقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.

الفريق كامل الوزير وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية المجر الصفقة

مواد متعلقة

ألمانيا تسعى لزيادة التعاون مع مصر في مجالات النقل المختلفة

"أكبر موانئ البحر الأحمر".. "النقل" تنشر تصويرا جويا لميناء السخنة

وزير النقل اللبناني: مقال "التلجراف" هدفه تشويه سمعة لبنان ومطار رفيق الحريري

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

Watch it.. ولِدت كبيرة

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟