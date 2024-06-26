إصابة وكيل "تعليم كفر الشيخ" وسائقه في حادث مروع بالمنوفية

شهد طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، حادثا مروعا أصيب به وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وسائقه وذلك أثناء عودته من متابعة امتحانات الثانوية العامة إلى منزله.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع العميد نبيل مسلم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروع، على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع لموقع الحادث حيث تبين لهم إصابة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وسائقه، وتم نقلهما إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر طبي، أن المصابين حالتهم مستقرة وخروج السائق بعد أن تلقى الخدمات الطبية اللازمة، أما عن وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فإصابته كانت عبارة عن جرح في الرأس وتم عمل أشعة مقطعية للاطمئنان عليه وحجزه في العناية المشددة ولكن حالته مستقرة كما أوضح المصدر.