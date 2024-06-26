الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة وكيل "تعليم كفر الشيخ" وسائقه في حادث مروع بالمنوفية

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

شهد طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، حادثا مروعا أصيب به وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وسائقه وذلك أثناء عودته من متابعة امتحانات الثانوية العامة إلى منزله.

 

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع العميد نبيل مسلم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروع، على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وانتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع لموقع الحادث حيث تبين لهم إصابة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وسائقه، وتم نقلهما إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم.

 

وأكد مصدر طبي، أن المصابين حالتهم مستقرة وخروج السائق بعد أن تلقى الخدمات الطبية اللازمة، أما عن وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فإصابته كانت عبارة عن جرح في الرأس وتم عمل أشعة مقطعية للاطمئنان عليه وحجزه في العناية المشددة ولكن حالته مستقرة كما أوضح المصدر. 

طريق الإسكندرية القاهره الزراعي حادث مروع إصابة وكيل وزارة التربيه والتعليم بكفر الشيخ وسائقه مستشفى بركة السبع حادث تصادم

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات موقف بركة السبع النموذجي ومشروع سوق الجملة الجديد

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى حميات شنتنا الحجر للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

محافظ المنوفية: رصف محور مليج الجديد بـ50 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

Watch it.. ولِدت كبيرة

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟