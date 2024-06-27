مع ارتفاع درجات الحرارة.. 6 روايات يمكنك قراءتها في فصل الصيف

يفضل الكثير من الأشخاص قضاء معظم أوقات الصيف في القراءة والاستمتاع بالكتب المختلفة، ويعتبرونها فرصة مناسبة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الأدب والإبداع؛ خاصة مع حلول الإجازات والذهاب إلى الشواطئ.

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة؛ نرشح لك عدة روايات يمكنك قراءاتها في فصل الصيف..

مواليد حديقة الحيوان لـ أشرف العشماوي



تعد رواية "مواليد حديقة الحيوان" للكاتب أشرف العشماوي من أحدث إصدارات الدار المصرية اللبانية، وهي عبارة عن ثلاث روايات قصيرة تدور أحداثها في المسافة الفاصلة بين الواقع والخيال، يربط بينها خيط سردي شفاف عن أحلام عادية وآمال مشروعة وطموحات مقبولة لأبطالها، لكنهم يتورطون في مواقف تفوق طاقة كل منهم، يحاولون الخروج منها كلٍ بطريقته لتنقلب حياتهم بصورة غير مسبوقة فتصبح كل الصور خادعة.

في هذا العمل؛ يتنقل العشماوي بسلاسة بين الروايات الثلاثة المنفصلة ليروي لنا وقائع ما جرى بمشهدية ساحرة وسرد مشوق للغاية بعناوين قصيرة تعتمد لعبة الكلمات المتقاطعة على مدار فصول الروايات الثلاثة التي يحكي لنا فيها حكايات أبطاله المدهشة رغم أحلامهم البسيطة وإمكاناتهم المحدودة.

الهامسون لـ هالة البدري

ومن الروايات التي نرشحها لكم في الصيف، رواية "الهامسون" للكاتبة والأدبية هالة البدري عن مؤسسة بتانة الثقافية، في مطلع العام الجاري، بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين، ومما جاء في رواية "الهامسون" نقرأ: أدهن جسمي كل يوم بزيت الحنظل. أدعك به وجهي وأمرره فوق شفتي حتى لا يظهر اللون الأزرق عليه، يملأ خشمي، ويمرر ريقي مثل العلقم، أقلب خمسة مكعبات سكر في الشاي وأبلعه دفعة واحدة، لا تضيع المرارة، ألبس جلبابي الأسود الطويل، وألفّ الشال حول رقبتي أختشي أن يلمح الخلق البلاء يا بوي.

لا أعرف القراءة والكتابة لكني أكتب اسمي واسم أبي. حين ظهر الوشم فوق جلدي عرفت أنه كتابة وليس رسمًا: لا صليب ولا سمكة ولا طير ولا مار جرجس قدّس الله روحه وهو يقتل التنين، ذهبت لجارتي «أديل» وطلبت منها أن تقرأ المكتوب على ذراعي.

سألتني وهي تعدد الأسماء: من هؤلاء يا دميانة؟

قلتُ: «ما عرفاش»

دمعة على الموت الأول لـ عفاف طبالة



تعد رواية "دمعة على الموت الأول" للكاتبة "عفاف طبالة" الصادرة عن دار نهضة مصر، العمل الثاني للكاتبة والموجه للكبار بعد رحلة إبداعية استمرت 18 عامًا في الكتابة للأطفال.

وتدور أحداث "دمعة على الموت الأول" حول حياة سيدة تدعى "جميلة رمزي يعقوب" والتي ترقد أخيرًا لتسلم روحها في إحدى مستشفيات القاهرة، بينما تستدعي قبل سقوطها في غيبوبتها الأخيرة ابنتها "هند" التي حُرمت منها قسرًا، لتراها قبل موتها.

وبأسلوب يمزج ما بين السرد الروائي وكتابة المذكرات تروي "طبالة" حكاية بطلتها جميلة، حيث تترك الابنة "هند عبد الكريم ياقوت" التي تشغل منصب معيدة بكلية الآداب بالجامعة بيت أبيها، وتعيش في بيت أمها لتتعرف على حكاية الست جميلة كما نسجتها من تتبعها لمذكرات ووثائق وشهادات متناثرة، بكل شخوصها وتجاربها ومشاعرها، لتفهم في النهاية حقيقة أمها وسبب حرمانها منها.

أقفاص فارغة لـ فاطمة قنديل



تعد رواية "أقفاص فارغة" للشاعرة والناقدة فاطمة قنديل، والصادرة عن الكتب خان للنشر، عملا مُوجعا وكاشفا يتصاعد"، بناؤه من فقرات سردية قصيرة تحمل مفارقات الشعر والتماعاته الخاطفة.

هي سردية روحٌ شاعرةٌ يتفتَّح وعيها بذاتها وسط العواصف التيأخذت تضرب الطبقة المتوسطة المصرية طوال الثُلث الأخير من القرن العشرين، وتطرح كاتبته من جديد سؤال الشكل السيَّري في الكتابةالروائية، وعلاقة جمالية التذكُّر بالتخييل، والأدب بالاعتراف.

ملامح بلد وعصر بأكمله تظهر من بين تصدعات طبقة، ومن خلال صراع الراوية الوجودي مع الحياة: من مُدن القنال والحروب المتتاليةوالنزوح والتهجير إلى ضواحي شرق القاهرة في ازدهارها وأفولها إلى المهاجر النفطية وإعارات المعلمين. زمن عاشته كل البيوت المصريةبدرجات مُتباينة لا ترويه فاطمة قنديل، لكنها تعيشه معنا دمًا ولحمًا، بكل الأفراح المختلسة والأحزان المقيمة والخوف من الغد الذي لا يتبدد.

القناع الأخير لـ لوتس عبد الكريم



ونرشح لكم في الصيف، رواية "القناع الأخير" للدكتورة لوتس عبد الكريم، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، وجاء في تصدير الرواية: “اقتربت منه بحركة غريزية فجأة، وأمسكت بكلتا يديه، فقد رأت لدهشتها الشديدة دموعا غزيرة تنهمر وتغسل وجهه كله، وهو لا يزال في وقفته مطأطئ الرأس صامتا لا يتحرك، ضغطت بكلتا يديها متسائلة في تأثر وجزع شديدين: مابك؟”.

وأجابها بعد لحظات في صوت متقطع خافت: “بم تريدينني أن أجيبك؟، أقول لك إن أمنيتي الوحيدة أن اصحبك بعيدا عن الناس واعيش بك ولك مدى الحياة، رغم انفهم جميعا ورغم الظروف، كل الظروف، ورغم المشكلات والعراقيل التي تقف في سبيل ارتباطنا؟”.

أحست بصدق نبراته وأحست بمدى حيرته ورغبته وتردده وحبه، كلا إنه لا يخدعها هذا الرجل، إنه لا يكذب، إنه يريدها فعلا ولا يدري كيف السبيل.

شجو الهديل لـ جار النبي الحلو



تعد رواية "شجو الهديل" من أحدث إصدارات الكاتب الكبير جار النبي الحلو، عن دار العين للنشر والتوزيع، وهي رواية مستلهمة من أحاديث الناس الهاتفية.

"شجو الهديل" بقلم جار النبى الحلو... ياه.. كبرت الزَّغْلُولتان، صارتا حمامتين، وصرتُ أحبُّ التَّنصُّت لهديلهما في الصباحات الباكرة. يرتفعُ الهديلُ كأنه تسبيحٌ، كأنه تهدُّجٌ، كأنه مُغازَلةٌ، كأنه طلبُ الوُدِّ، سألَتْ نفسها: هل ضاعت منكِ اللغة يا سهير.. ياه!! يتعالَى هديلُ الحمام يحكي ذكريات، بالكاد أراها مُضبَّبةً تبعثُ على الفرح وعلى البكاء. يتعالَى هديلُ الحمام فيحُطُّ في القلب صوتك يا مالك، يُطبطِبُ على قلبي الموجوع وجسدي الذى تأكله الخلايا المعطوبة.