الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 117 محضرًا متنوعًا خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التموينية  التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية نظمت وتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 117 محضرًا متنوعًا، منها 93 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات -تصريف وتجميع). كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 24 محضرًا تموينيًا في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (ذبح خارج المجازر الحكومية - منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومحطات الوقود والمخابز البلدية بكافة مراكز المحافظة التسع من خلال التنسيق بين الإدارات التموينية والوحدات المحلية، لفرض الانضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الأحتكارية، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للأستخدام الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

 

 

 

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
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تموين المنيا تحرير 117 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية الأسواق والمخابز البلدية المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

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