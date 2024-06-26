توريد 550 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد حتى الأن

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم، أنه جري الانتهاء من توريد 550 ألف طن قمح حتى الآن بصوامع المحافظة دون توقف أعمال التوريد حتى فى أيام عيد الأضحى، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول الاستراتيجى هذا العام 328 ألف فدان، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضى، بمتوسط إنتاجية 17 طن/الفدان، فى إطار خطة للتوسع فى مساحات المحاصيل الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين.



وأوضح "المرسي" أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 328 ألف فدان بزيادة 8 آلاف عن العام الماضي، يتركز أغلبها فى شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.



وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مشيرا إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من المزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.



واوضح المرسي أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بمواقع التجميع من للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد دشن موسم حصاد محصول القمح 2024 بقطاع الزراعة من داخل إحدى المزارع بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، يرافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أى معوقات تواجه المزارعين في عمليات التوريد، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التى حددتها الدولة.



