الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كيما" ترفع رأس مالها المرخص إلى 12 مليار جنيه

كيما
كيما

نشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" المنعقدة بتاريخ 20/3/2024.

 

ونص ملخص قرارات الصناعات الكيماوية ش.م.ق.م مستخرج من قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" المنعقدة بتاريخ 20/3/2024 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» تفويض مجلس إدارة شركة «كيما» فى تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القرارات عاليه ووفقًا لما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب ونشره بالوقائع المصرية، وذلك على النحو التالى: 

 

المادة (6) قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 8000000000 جنيه (ثمانية مليارات جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 5932894995 جنيهًا مصريًا (خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريًا لا غير) موزعًا على 1186578999 سهمًا (مليار ومائة وستة وثمانون مليونًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون سهمًا) قيمة كل سهم 5 جنيهات وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل على النحو التالى: الاسم والجنسية عدد الأسهم قيمة الأسهم العملة التى تم الوفاء بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) 828442603 4142213015 جنيه مصرى آخرون 358136396 1790681980 جنيه مصرى الإجمالى 1186578999 5932894995 جنيه مصري.

 

المادة (6) بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 12000000000 جنيه (اثنا عشر مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 9932894995 جنيهًا مصريًا (تسعة مليارات وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا مصريًا لا غير) موزعًا على 1986578999 سهمًا (مليار وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون سهمًا) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل على النحو التالي: الاسم والجنسية عدد الأسهم قيمة الأسهم العملة التى تم الوفاء بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) 1387131513 6935657565 جنيه مصرى آخرون 599447486 2997237430 جنيه مصرى الإجمالى 1986578999 9932894995 جنيه مصري.

الوقائع الرسمية قرارات الجمعية العامة الصناعات الكيماوية كيما مجلس إدارة شركة كيما النظام الأساسي

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