تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات وغلق محال بمدينة العاشر من رمضان

أعلن المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات بالقطع السكنية بالمجاورات (٨٦: ٨٧) بالحى 13، وغلق وتشميع لمحال مخالفة ورفع الإشغالات والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة.

رفع الإشغالات

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، أنه تم رفع إشغالات باعة جائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة، مؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز، جولة مرورية لمتابعة الحالة العامة بالحي الأول، والوقوف على أعمال الزراعة والنظافة وإزالة مخالفات داخل الحي، كما رفعت إدارة الإشغالات والتعديات، الإشغالات أمام القطع المخالفة بالحي ومصادرة المخالفات.

كما شملت الجولة المرور على شبكات المياه؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أزالت إدارة الإشغالات المخالفات في الطريق أمام منطقة صيدناوي وبمحيط منطقة الأردنية بالمحال التجارية المخالفة، والباعة الجائلين في الطرق الرئيسية.