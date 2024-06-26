مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بميت سلسيل فى الدقهلية

لقي شابان مصرعهما بينما أصيب إثنين آخرين، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت مرجا الكفر الجديد، بمركز ميت سلسيل في الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمانين بثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكفر الجديد بميت سلسيل، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من: خالد هاني الغريب، وأسلم حمام صابر، فيما أصيب كمال خالد صادق، ومحمد ياسر علي المتولي، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بقرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها

فى سياق آخر، اوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 600 طن مخلفات صلبة وقمامة واتربة ونقلها والتخلص الامن منها بنطاق القرية،واضاف "مختار" انه تقرر تنفيذ خطة متكاملة لمباشرة اعمال حملات نظافة مكبرة بنطاق القري بالمراكز علي مستوي المحافظة بتنسيق الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة مع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بالمحافظة..



ومن جانبه أكد محمد حمص عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه بمشاركة المهندس فهمي علام وكيل الادارة فقد تم التنسيق مع الاستاذه غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة والتي شملت كل من حي غرب المنصورة ومركز ومدينة شربين ومركز ومدينة أجا وذلك لتنفيذ اعمال الحملة المذكورة حيث تم رفع المخلفات والقمامة والأتربة بنطاق الوحدة المحلية للقرية المشار اليها خاصة بمنطقة مدرسة تلبانه..

