الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بميت سلسيل فى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شابان مصرعهما بينما أصيب إثنين آخرين، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت مرجا الكفر الجديد، بمركز ميت سلسيل في الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمانين بثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكفر الجديد بميت سلسيل، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من: خالد هاني الغريب، وأسلم حمام صابر، فيما أصيب كمال خالد صادق، ومحمد ياسر علي المتولي، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بقرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها 

فى سياق آخر، اوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 600 طن مخلفات صلبة وقمامة واتربة ونقلها والتخلص الامن منها بنطاق القرية،واضاف "مختار" انه تقرر تنفيذ خطة متكاملة لمباشرة اعمال حملات نظافة مكبرة بنطاق القري بالمراكز علي مستوي المحافظة بتنسيق الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة مع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بالمحافظة..
 

ومن جانبه أكد محمد حمص عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه بمشاركة المهندس فهمي علام وكيل الادارة فقد تم التنسيق مع الاستاذه غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة والتي شملت كل من حي غرب المنصورة ومركز ومدينة شربين ومركز ومدينة أجا وذلك لتنفيذ اعمال الحملة المذكورة حيث تم رفع المخلفات والقمامة والأتربة بنطاق الوحدة المحلية للقرية المشار اليها  خاصة بمنطقة مدرسة تلبانه.. 
 

طريق ميت مرجا الكفر الجديد ميت سلسيل محافظة الدقهلية الدقهلية

مواد متعلقة

"تعليم الدقهلية": فتح جميع اللجان فى موعدها دون تأخير

"صحة الدقهلية": مستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة خلال امتحانات الثانوية العامة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار ميت غمر

استعدادات عيد الأضحى بالدقهلية

وفاة شخصان وإصابة 7 آخرين فى حريق مخزن ملابس بالدقهلية

محافظ الدقهلية يبحث مع ممثلي "هيئة الأوقاف" تغطية مروى مساكن سندوب

تنفيذ برنامج التوعية الشامل بالمخلفات الصلبة بالدقهلية

حملة لإزالة الإشغالات من شوارع "طلخا" بالدقهلية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

استكمال محاكمة موظفة بتهمة تشويه وجه طالبة بمنطقة فيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟