الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحركة الوطنية: الاحتلال يعرقل أى تهدئة للوضع المتأزم فى غزة

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الاحتلال لا يعبأ بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمر في ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين في القطاع، خاصة أن الاحتلال يسعى لعرقلة أي تهدئة للوضع المتأزم في القطاع ووقف العمليات العسكرية، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح مفاوضات الهدنة لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل عاجل.

وأضاف "مجدي" أن الدولة المصرية سعت على مدار الشهور الماضية لبذل جهود مكثفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخلق رأي عام عالمي لرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بسيادة مستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، بجانب عمل القاهرة على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، في ظل الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين.

 حق الشعب الفلسطيني

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة إلى أن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة تضمن مطالبة جميع الأطراف بتطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط، من أجل وقف حرب الإبادة الدائرة في حق الشعب الفلسطيني، للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، لافتًا إلى ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره المنوط به بالضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية ومعاقبة الاحتلال وقياداته، بعد إصرارهم على عدم الالتزام بكل القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.

إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل

وأوضح "مجدي" أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي عقد في الأردن بدعوة من مصر والأردن والأمم المتحدة، على أرض الواقع لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية وتفعيلها للمستوى المطلوب، وضرورة معالجة العقبات أمام إدخال المساعدات للقطاع بشكل كاف وعاجل، مؤكدًا أن مصر تبذل دورًا تاريخيًا ولها جهودها الكبيرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قطاع غزة الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة مجلس الأمن الدولي الحرب على غزة

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