الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل محمود الزنفلي حارس الفريق المُعار من الداخلية لأي من الأندية التي تفاوضه حاليًا.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7: "يمتلك الزُنفي عروضًا من عدة أندية محلية أبرزها بيراميدز والبنك الأهلي، ويتيح عقد استعارة اللاعب الأولوية للأهلي في تحول عقد الحارس من إعارة إلى بيع نهائي ولكن كولر لم يبدو مُقتنعًا بقدرات الزنفي، ويرغب في عدم شرائه نهائيا بنهاية الموسم الجاري".

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف قبل عدة أيام على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري العام.

ويواصل الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد إلغاء مباراة القمة عقب انسحاب الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون "تراي ماتش" على هامش المران اليوم ضمن البرنامج الفني الذي وضعه كولر بعد قرار انسحاب الزمالك من القمة 128.

الخطيب يكلف لجنة المباريات بالتواصل مـع «تذكرتى» لتعويض جماهير الأهلى

وجه محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا. 

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2-0.

 وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لاسيما أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

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