الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوقاية من أمراض الصيف" محاضرة للأطفال فى "ثقافة الإسماعيلية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق  محاضرة ثقافية بعنوان الوقاية من أمراض الصيف، تنفيذ أمينة المكتبة بديعة عبده في حضور الأطفال من رواد البيت وتناولت خلالها التعريف ببعض أمراض فصل الصيف التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة وأهمها ضربات الشمس وتناولت بالشرح مخاطرها وأعراضها وطرق الوقاية منها بالحفاظ واستخدمت خلال الشرح بعض الوسائط المساعدة

 

يوم ترفيهي بالضبعية

أقام بيت ثقافة الضبعية يوما ترفيهيا للأطفال تضمن أعمال “رسم وكروشيه وألعاب ذكاء” تحت إشراف  أحمد خضرى مدير الموقع.

مصر بلا عشوائيات في مكتبة أبوصوير  

نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار التبيان، ورشة حكي بعنوان “مصر بلا عشوائيات” ضمن برنامج الفرع للترويج لإنجازات الدولة، تنفيذ عبدالرحمن فراج،إشراف  أحمد شافعي مدير المكتبة.
 

"اتجاه واحد".. عرض مسرحي بمهرجان فرق الأقاليم

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم  العرض المسرحي "اتجاه واحد"، لفرقة الإسماعيلية القومية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46.

يتناول العرض قصة حياة الإنسان بصورة رمزية، وتدور الأحداث في قالب درامي كوميدي بتصوير حياة البطل "وليد" ومعاناته بعد وفاة والده، ومواجهته الكثير من الضغوطات والصعوبات، التي حرمته متعة الحياة.

"اتجاه واحد" لفرقة الإسماعيلية القومية، تأليف أحمد الملواني، ديكور محمود صلاح، ملابس نورا فوزي، تأليف موسيقى وألحان رفيق يوسف، أشعار طارق علي، تصميم رقصات شريف مبارك، إضاءة محمد سالم، تنفيذ موسيقى صاموئيل أثناسيوس، مساعدين مخرج حازم خطاب، عبد الرحمن طه، محمد تامر، حازم الحجازي، مخرج منفذ غريب محمد، وبسمة الرودي.

أداء تمثيلي: محمود مدحت، محمد صديق، معتز مدحت، محمود بدر، أيه أبو ضيف، بسمة حسين، لينا خالد، نادية الحجاوي، صفية جمال، فجر خالد، محمد حسنى، علي قاسم، بولا نبيل، أحمد هنيدي، محمد حسام، محمد الناغية، يوسف الصغير، زياد أيمن، أحمد كمال،تعبير حركى: ملك عادل، سلسبيل عادل، نيجار ياسر، منه محمود، ميار رجب، جودي وسام، وندى محمد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويقام بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الثلاثاء في السابعة مساءً العرض المسرحي "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، عن رائعة موليير، وإخراج إبراهيم المهدي.

وتقدم فرقة قصر ثقافة غزل المحلة العرض المسرحي "ثورة الفلاحين" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، وإخراج عبد الرحمن سالم.

 

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