الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن الروسى يغلق ساحة الجامعة وسط محج قلعة عاصمة داغستان

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الأمن الروسي يغلق ساحة الجامعة وسط محج قلعة عاصمة داغستان، بالإضافة إلى إطلاق نار جانب مستشفى المحاربين القدامى في محج قلعة.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية، سيرجي ميليكوف، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية على كنيستين، وكنيس يهودي في الجمهورية لأكثر من 15 قتيلًا بينهم 6 شرطيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسًا ونقطة تفتيش للشرطة في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان، فيما تم القبض على رئيس منطقة سرجوكالا في داغستان بعد الكشف عن تورط أبنائه في الهجمات الإرهابية الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

مستشفى المحاربين القدامى محج قلعة داغستان الأمن الروسي روسيا

مواد متعلقة

3 شهداء و12 مصابًا جراء قصف الاحتلال منزلًا فى بيت لاهيا

إعلام عبرى: استطلاعات ميدانية تكشف حالة القلق لدى جنود الاحتياط من استمرار القتال

مدبولى: تخصيص مليار و180 مليون دولار لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء

شؤون القدس الإسرائيلي: حكم المحكمة العليا بوجوب تجنيد المدارس الدينية سيؤدي حتما إلى دولتين

مؤسس "ويكليكس": سأبقي في أستراليا خلال الوقت الحالي والسنوات الماضية كانت صعبة للغاية

موجات استهداف جنونية وقصف وحشى.. ساعات ليلية قاسية على قطاع غزة

الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص فى رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

استكمال محاكمة موظفة بتهمة تشويه وجه طالبة بمنطقة فيصل

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟