الأمن الروسى يغلق ساحة الجامعة وسط محج قلعة عاصمة داغستان

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الأمن الروسي يغلق ساحة الجامعة وسط محج قلعة عاصمة داغستان، بالإضافة إلى إطلاق نار جانب مستشفى المحاربين القدامى في محج قلعة.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية، سيرجي ميليكوف، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية على كنيستين، وكنيس يهودي في الجمهورية لأكثر من 15 قتيلًا بينهم 6 شرطيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسًا ونقطة تفتيش للشرطة في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان، فيما تم القبض على رئيس منطقة سرجوكالا في داغستان بعد الكشف عن تورط أبنائه في الهجمات الإرهابية الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.