الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد شرارة يشعل حماس الجماهير بأعمال موتسارت بالأوبرا (صور)

شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية كلاسيكية للفيولينه والبيانو أحياها عازف الفيولينه محمد شرارة بمصاحبة عازفة البيانو نهى كمال، مساء أمس الثلاثاء على المسرح الصغير.

 

محمد شرارة يشعل حماس الجماهير بأعمال موتسارت بالأوبرا 

استقبل الجمهور شرارة، بالتصفيق الحاد وتفاعل معه بشكل كبير، خاصة أنه قدم برنامج فني مميز ضم باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين العالميين منهم موتسارت، كرايسلر، برامز، باجنيني وايزايي، رفقة عازفة البيانو نهى كمال.

 

ومحمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار.

 

تعرف الجمهور على شرارة الابن للمرة الأولى عازفًا ماهرًا على آلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات، عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.

شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
شرارة خلال الحفل
محمد شرارة يشعل حماس الجماهير الأوبرا دار الأوبرا المصرية محمد شرارة المسرح الصغير عازف الفيولينه محمد شرارة عازفة البيانو نهى كمال

مواد متعلقة

كامل العدد.. نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى احتفالية منوعات الزمن الجميل (صور)

وتريات الإسكندرية تعزف أعمالًا موسيقية عالمية بسيد درويش.. الجمعة

مستعرضًا عضلاته.. أحمد سعد يقبل تحدى "مو صلاح" | صورة الصيف بدون فلتر

جمال مصر فى تاريخها المحفور| WATCH IT تطرح كواليس تصوير "أم الدنيا 2"

نور محمود يكشف كواليس استئناف تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

محمد رمضان يقبل تحدى "مو صلاح".. صورة الصيف بدون فلتر

هاني عادل يبدأ تصوير مسلسل "برغم القانون"

الذكاء الإصطناعى والموسيقى بين الفرص والتحديات بصالون الأوبرا الثقافى

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

استكمال محاكمة موظفة بتهمة تشويه وجه طالبة بمنطقة فيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟