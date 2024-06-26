محمد شرارة يشعل حماس الجماهير بأعمال موتسارت بالأوبرا (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية كلاسيكية للفيولينه والبيانو أحياها عازف الفيولينه محمد شرارة بمصاحبة عازفة البيانو نهى كمال، مساء أمس الثلاثاء على المسرح الصغير.

محمد شرارة يشعل حماس الجماهير بأعمال موتسارت بالأوبرا

استقبل الجمهور شرارة، بالتصفيق الحاد وتفاعل معه بشكل كبير، خاصة أنه قدم برنامج فني مميز ضم باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين العالميين منهم موتسارت، كرايسلر، برامز، باجنيني وايزايي، رفقة عازفة البيانو نهى كمال.

ومحمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار.

تعرف الجمهور على شرارة الابن للمرة الأولى عازفًا ماهرًا على آلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات، عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.

شرارة خلال الحفل

شرارة خلال الحفل

شرارة خلال الحفل

شرارة خلال الحفل

شرارة خلال الحفل