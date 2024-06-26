الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: الجيش يعانى جراء نقص الجنود

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن الجيش يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.

وأضاف أن الفرقة الجديدة التي سيشكلها الجيش تضم جنودًا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحريديم، وقد تصل إلى 40 ألف مقاتل.

وأفادت جميعة الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، بأن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

وطالبت بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع، وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة لخفض نسب الجوع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما دعت إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمد ومتواصل.

وحذّر تقرير دولي من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، مشيرًا إلى أن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعًا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.

وذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).

الجيش نقص الجنود

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