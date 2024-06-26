جيش الاحتلال يقصف منطقتى عيتا الشعب والخيام جنوب لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقتي عيتا الشعب والخيام جنوب لبنان بصاروخي أرض - جو.

وأودعت وزارة الخارجية اللبنانية، رسالة إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك موجهة من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تتضمن طلب لبنان تجديد ولاية قوات اليونيفيل لسنة إضافية.



وأكدت الرسالة تقدير لبنان للدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب كما تمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) كاملًا، حسبما أورده موقع النشرة اللبناني.



في سياق متصل، أطلق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء الرصاص على سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل".