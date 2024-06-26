وزيرة التضامن تعلن فتح التسجيل بمعرض ديارنا مارينا بالساحل الشمالي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لجميع العارضين المبدعين من كل أنحاء محافظات الجمهورية الراغبين في الاشتراك في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمه وزارة التضامن بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي من المقرر انطلاقه بداية من 5 يوليو المقبل ويستمر حتى 5 سبتمبر 2024، وعلى من يرغب الاشتراك في المعرض التسجيل عبر الرابط التالي، حتي الأول من يوليو المقبل.

‏ https://diarna-moss.com/

ومن المقرر أن يشهد معرض ديارنا مارينا في دورته الجديدة التي تحمل رقم «67»، مشاركة أكثر من 350 عارضًا بمنتجاتهم، حيث يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وسيتم تقسيم العارضين على ثلاث فترات، تبدأ الفترة الأولي من 5 يوليو وحتي 25 يوليو، وتبدأ الفترة الثانية من 26 يوليو إلى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتي 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض.

الجائزة

وسيشهد المعرض الذي يقام على مساحة 2100 متر مربع، العديد من الخدمات منها إجراء سحب يومي لزوار المعرض لعدد 3 زوار وتقدر الجائزة بقسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه لكل فائز، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

ويعد معرض ديارنا هو أحد اكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة منذ عام 1964، حيث يعد معرض ديارنا بمثابة نقطة ارتكاز ثقافية لرواد الساحل الشمالي، ويحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عروضا تسويقية لمدة 60 يوما