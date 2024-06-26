الكشف على 674 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت بالإسماعيلية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال القافلة الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة بمركز شباب كسفريت بإدارة فايد الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

قافلة مجانية في ٧ تخصصات

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إجمالى تردد المواطنين خلال اليوم الأول بلغ 307 مواطنين و367 خلال باليوم الثانى من خلال 7 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنه، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحى، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 236 مواطنًا بعيادة الباطنة و143 مواطنًا بالجراحة،و68 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 34 سيدات، بالإضافة إلى إستقبال عدد 118 حالةً بعيادة الأطفال، كما إستقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 38 حالةً، بينما إستقبلت عيادة الأسنان 36،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.