١٢٤٨٨٥ مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 26 مايو حتى 6 يونيو تحت شعار "حقك تنظيمى" بلغ 124885 مستفيدة فى كافة مجالات صحة وتنظيم الاسرة، من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الامومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الاسرة وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وأضاف المحافظ أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن وبمشاركة عدد من الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية، مديرية الأوقاف، ومديرية التربية والتعليم، مديرية الشباب والرياضة، الهيئة العامة لمحو الأمية، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للسكان، إدارة بناء وتنمية القرية، بالإضافة إلى الجمعيات الاهلية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأكد أن تنفيذ الحملة استهدفت تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الأسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الاعلامية .



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، الذى أوضح بأن الحملة شارك فيها إخصائى ومساعدى إخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات، مشيرا إلى أن إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 48735 سيدة، وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لعدد 4116 سيدة، ومتابعة الحوامل لعدد 2361 سيدة، وكشف أمراض نسا لعدد 4830 سيدة، كذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 27761 سيدة، وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن أمراض الثدى 4830 سيدة، كما تم الكشف على عدد 21623 أمراض باطنة وعدد 15459أمراض أطفال..

