الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء فى عدة دول بالعالم (فيديو)

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

يعاني العالم ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، ما يضغط على البنية التحتية للطاقة، وهي من بين الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في عدد من دول العالم ولا سيما الدول المتقدمة.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيًا بعنوان "موجة الحر.. وانقطاع الكهرباء في عدة دول بالعالم"، وذكر التقرير أن مطار مانشستر ببريطانيا يلغى عدة رحلات بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضاف التقرير أن الكهرباء انقطعت عن مناطق واسعة بدول غرب البلقان بسبب الحرارة، وعدة مدن أمريكية أعلنت عن خطط لتخفيف الأحمال بسبب موجة الحر، وطلبت نيويورك من السكان الاستعداد لتخفيف الأحمال الكهربائية.

ولفت التقرير إلى أن غالبية دول العالم تواجه موجات حر غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية، مما خلق ضغوطًا كبيرة على شبكات الكهرباء، مما أجبر الحكومات بغض النظر عن وضعها الاقتصادى على تخفيف أحمال الطاقة من خلال قطع التيار الكهربائى لفترات قد تطول أو تقصر خلال اليوم.

اكسترا نيوز العالم الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء موجة الحر لتخفيف الأحمال

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