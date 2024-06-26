رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يبحث عدد كثير من المواطنين عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال الرابط التالي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم الدخول على الايقونة المخصصة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع الرقم القومى وبعدها ينم اظهار نتيجة البحث سواء بالقبول، او الرفض او حتى ضرورة استكمال البيانات.

ويحق لأشخاص ذوي الإعاقة الكشف الطبى من خلال الرقم القومي بهدف الحصول على كارت الخدمات.

الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يتم الكشف الطبي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة وخاصة المجالس الطبية التخصصة وذلك من خلال ملئ بيانات الكشف الطبي وذلك عن طريق وضع العنوان، الاسم وبعده تاريخ الميلاد ثم رقم التليفون ثم يتم حفظ البيانات وبعدها يتم ارسال رسالة يعلن من خلالها مكان وميعاد الكشف فى المستشفيات والاماكن المخصصة لذلك.

نتيجة الكشف الطبي

يتم الدخول على موقع وزارة الصحة، واختيار الايقونة ووضع الرقم القومي لاظهار نتيجة الكشف.

اما عن الحالات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فهى:-

ضمور العضلات.

البتر المتعدد.

اصحاب القامة القصيرة.

كبر أو صغر الرأس.

الشلل الرباعي السفلي والنصفي العلوي.

الشلل الدماغي، كذلك بعض الأمراض الأخرى التى تحددها التقارير والكشوف الطبية.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

يحق له الحصول على العديد من الخدمات الصحية.

يحق له شراء تذاكر للنقل العام.

يحق له دفع رسوم حكومية.

كما يمكن لاصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول الى المنشآت الحكومية، بالاضافة الى الاستفادة للعديد من الخدمات ومنها الإلكترونية التي تعمل الحكومة على توفرها للمواطنين ومنها بوابة مصر الرقمية ومنصة دعم الأسرة.