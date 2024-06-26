الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تارا عماد وعلي صبحي أحدث المنضمين لفيلم "سيكو سيكو"

تارا عماد
تارا عماد

انضم كلا من الفنانة تارا عماد، والفنان علي صبحي، للمشاركة في بطولة أحداث فيلم "سيكو سيكو" الذي يقوم ببطولته كلا من الفنانين عصام عمر، وطه دسوقي، وهو الفيلم الذي يسجل أول البطولات المطلقة لهما في مجال السينما.

تارا عماد وعلي صبحي أحدث المنضمين لفيلم "سيكو سيكو"

وبدأ فريق عمل فيلم سيكو سيكو، تصوير أحداث الفيلم قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، ثم حصل على إجازة عيد الأضحي، وعاد فريق العمل لاستئناف تصوير الأحداث منذ يومين بقيادة المخرج عمر المهندس.

وكان قد عقد المخرج عمر المهندس، جلسات عمل مكثفة مع طاقم الإنتاج وجموع الفنانين المشاركين، للوقوف على الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق التصوير لخروج العمل على أكمل وجه.

تفاصيل أحداث وأبطال فيلم سيكو سيكو 

فيلم "سيكو سيكو" تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو بطولة كلا من عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس،  ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، ومن المقرر عرضه فى نهاية عام 2024.

آخر أعمال طه دسوقي

وكان آخر أعمال طه دسوقي، مسلسل "حالة خاصة"، الذي عرض على منصة واتش ات الرقمية، وتدور أحداثه  حول المحامي (نديم أبوسريع)، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

آخر أعمال الفنان عصام عمر

فيما كان آخر أعمال الفنان عصام عمر هو مسلسل  "مسار إجباري" والذي حقق نجاحا كبيرا فى دراما رمضان الماضي، وشاركه في بطولته كل من أحمد داش، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

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