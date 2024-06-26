الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024 وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة البرتغال ضد جورجيا، ومباراة أوكرانيا ضد بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة التشيك ضد تركيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة جورجيا ضد البرتغال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max.

• مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

- مباراة الإكوادور ضد جامايكا: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة فنزويلا ضد المكسيك: في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

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ميسي يؤكد إصابته بعد لقاء تشيلي في كوبا أمريكا

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تحديد أول مواجهات دور الـ16 ببطولة يورو 2024

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في دوري نايل

ويستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فاركو، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري نايل.

ولكن يظل موقف نايد الزمالك غامضًا، في ظل تمسك مجلس إدارة النادي بموقفه بعدم استكمال منافسات الدوري؛ بسبب رغبته في خوض الفِرق المنافسة لمؤجلات الدور الأول قبل البدء في منافسات الدور الثاني.

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