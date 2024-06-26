الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيطرى قناة السويس" تُنظم مؤتمر "الطب البديل والتكميلى من منظور جديد" 10 يوليو

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق فعاليات مؤتمر "الطب البديل والطب التكميلي من منظور جديد"، الأربعاء 10 يوليو المقبل، وذلك بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري.

تفاصيل المؤتمر

يعرض المؤتمر أحدث التطورات في مجال الطب البديل والتكميلي، سعيًا لترسيخ دوره في المجتمع على أسس علمية، يأتي المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وبإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري.

فيما تتولى الدكتورة رانيا حلمي عبده وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الإشراف التنفيذي، وتشاركها في ذلك الدكتورة هبة عبدالرازق رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري.

يُعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الطب النبوي والطب التكميلي برئاسة الدكتور هاني صلاح، وبمشاركة أعضاء قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز دور الطب البديل والتكميلي في المجتمع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في توصيف المواد الفعالة في النباتات الطبية ومستخلصاتها، وتطبيق تقنيات النانو تكنولوجي في هذا المجال.

وسيتم التركيز على حماية الإنسان والحيوان من الاستخدام غير الآمن وغير المسئول للنباتات الطبية.

يتضمن المؤتمر محاضرات حول استخدامات تقنيات النانو في علاج الأمراض، والتي ستُقدم من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال.

ويتناول خلاله الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس ومنسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، كيفية تطبيق النانو تكنولوجي في تطوير علاجات فعالة ومبتكرة.

كما يتطرق الدكتور وليد محمود أستاذ علوم وهندسة المواد المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، التطبيقات العلاجية للنانو تكنولوجي ودورها في تحسين كفاءة العلاجات الطبية.

يتيح المؤتمر الحضور بدون رسوم، مع توفير شهادات حضور للمشاركين.

هذا وتدعو كلية الطب البيطري الباحثين والمهتمين بمجال الطب البديل والتكميلي إلى حضور هذا الحدث الهام، والمساهمة في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في هذا المجال المتنامي.

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