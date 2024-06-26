الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية لـ أكثر من 9400 معتقل

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة  الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9400 معتقل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير: تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من (9400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

 

الضفة الغربية

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