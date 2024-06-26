أيمن رشاد: بيع محال تجارية ومنفذ خدمة بمدينتي قنا وغرب قنا الجديدتين

أعلن المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، الجديدة عن أنه تم بيع 6 محال تجارية بأنشطة متنوعة بالمدينتين، ومنفذ خدمة للمواطنين بمقر الجهاز، بالمزاد العلني، لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم بيع 3 محال تجارية بمساحة ٢٨ مترا تقريبًا للمحل بسوق الإسكان القومي بالمجاورة الثالثة أ بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، ومنفذ خدمة " كشك " لخدمة المواطنين بنظام مقابل الانتفاع داخل حدود المبني الإداري للجهاز، كما تم بيع 3 محال تجارية بمساحات مختلفة تتراوح بين (١٩م2: ٢١ م 2) تقريبًا بالسوق التجارية بالمجاورة السادسة بالحي السكني المتميز بمدينة غرب قنا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد انعقدت بحضور مسئولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتزايدين، وقد شهدت جلسة المزاد إقبالًا من الراغبين في الاستثمار بمدينتي قنا وغرب قنا الجديدتين.

وفي ختام جلسة المزاد هنأ المهندس أيمن رشاد، الراسي عليهم المزاد، وحثهم على سرعة البدء لافتتاح المحال لتلبية الاحتياجات اللازمة للسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعداد لطرح مزيد من المحال التجارية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين.