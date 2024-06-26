مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: الولايات المتحدة توفر الغطاء لحماية الاحتلال

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وقادته وكل من شارك في اتخاذ قرار ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة .

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر دليل على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، والولايات المتحدة توفر الغطاء لحماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية، ويجب تنفيذ تحركات دولية لحماية المشروع الوطني للشعب الفلسطيني.

وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.

وأشار مندوب فلسطين خلال جلسة مجلس الأمن الأمن، أمس الثلاثاء، إلى أن كل دولة لديها مسئولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعا كل الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدمًا في حل الدولتين.

وأضاف مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن أن إسرائيل تنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة، فهى تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، إلى جانب إعلانها أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: أحثكم جميعًا على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام، فنحن أمة سجناء.. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال، مع تعرض آلاف الفلسطينيين للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فمن مات من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.