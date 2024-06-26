الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوحدة المحلية بإدفو تواصل تنفيذ مشروع "التطوير والتجميل"

فتح شارع السوق
فتح شارع السوق

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، تنفيذ مشروع التطوير والتجميل، والذى شمل فتح شارع السوق بطول 1 كم أمام حركة المارة والمركبات من خلال إزالة التندات ورفع العشوائيات والإشغالات، مع مصادرة المضبوطات المخالفة وذلك تمهيدًا لتنفيذ مشروع الرصف والتجميل والتشجير والإنارة والدهانات لهذا الشارع الحيوى بتكلفة تصل لنحو 7 ملايين جنيه، لتحويله لواجهة مشرفة داخل المدينة السياحية. 

تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وكشط الأرضية القديمة

 

وأوضح أنه شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وكشط الأرضية القديمة العاملين بالوحدة المحلية وعمال النظافة مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات. 

 

وأشار إبراهيم سليمان إلى أن تنفيذ ذلك لاقى إشادة واستحسان وشكر من أهالى إدفو لمحافظ أسوان وجهازه المعاون للنتائج والعوائد الإيجابية من أعمال التوسعة للسوق، وخلق متنفس حيوى وحضارى وجمالى للمترددين عليه. 

 

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتى استكمالًا لما تشهده مدينة إدفو من تنفيذ أكبر عملية جراحية تتم لأول مرة منذ الستينات، وشملت تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى، وما أعقب ذلك من تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل وهو ما يتطلب بضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، ووضع اللمسات الجمالية والحضارية التى تساهم فى الظهور المشرف أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية. 

 

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات التى يتم تحقيقها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىى، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

أسوان إدفو شارع السوق مشروع التطوير الوحدة المحلية

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