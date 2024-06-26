الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تختلف مدة (فطر الميلاد وصوم الرسل) من 81 إلى 82 يوما سنويًا؟

الميلاد
الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفترة صوم الرسل، وعلى خلفية الاحتفال أجاب الباحث الطقسي شريف برسوم عن سؤال: لماذا تختلف مدة (فطر الميلاد وصوم الرسل) من 81 إلى 82 يوما سنويًا؟

وقال (برسوم): في العادة تكون مدة فطر الميلاد وأيام صوم الرسل معا 81 يوما على مدى ثلاثة سنوات متوالية وفى السنة الرابعة (التى تقبل القسمة على 4 بدون باقى) تكون المدة 82 يوما، والسبب فى ذلك يرجع الى موعد عيد الميلاد، فهو ثلاثة سنين يكون 29 كيهك والسنة الرابعة يكون 28 كيهك ومثال ذلك:
عيد الميلاد سنة 1704 ش 28 كيهك
عيد الميلاد سنة 1705 ش 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1706 ش 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1707 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1708 28 كيهك
عيد الميلاد سنة 1709 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1710 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1711 29 كيهك
عيد الميلاد سنة 1712 28 كيهك
وذلك لأن الكنيسة تحتفل بعيد البشارة يوم 29 برمهات وبعيد الميلاد يوم 29 كيهك من كل عام قبطى، ومجموع الفترة من 29 برمهات حتى 29 كيهك 275 يوما، على أساس أن النسئ 5 أيام فقط كل ثلاثة سنين متوالية، 9 شهور × 30 = 270 + 5 أيام النسئ = 275

والمعروف أن شهر النسئ يأتى 6 أيام كل أربعة سنين، فلو كان النسئ 6 أيام وعيد الميلاد فى 29 كيهك تكون الفترة 276 عوضا عن 275 يوما، ولما كانت مدة وجود الجنين فى أحشاء السيدة العذراء ثابتة بلا زيادة ولا نقص (275 يوما) ولكى لا يزيد يوم وتصل المدة الى 276 يوما، لذلك تعيد الكنيسة عيد الميلاد كل أربعة سنين مرة يوم 28 كيهك.

أمور هامة تميز بها صوم الرسل ا صوم الرسل 2024 اقتراح مقدم بخصوص مدة صوم الرسل الكنائس المصرية صوم الرسل بدء صوم الرسل

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