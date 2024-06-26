اعتماد نتيجة الدفعة الأولى للبرامج المميزة لـ"تجارة القناة"

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة الدفعة الأولى من خريجي البرامج المميزة بجامعة قناة السويس، مقدمًا التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مُطالبًا الخريجين بمواصلة الدراسات العليا والحصول على الدورات التدريبية اللازمة لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على سرعة الاندماج في أسواق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب النسبة العامة للنجاح بكل برنامج، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ببرنامج نظم المعلومات الأعمال BIS % 86.13، وببرنامج FMI الأسواق والمنشآت المالية 89.3%، وببرنامج CH شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 76.4%.

فيما أشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، إلى أن عدد الطلاب الناجحين ببرنامج ال BIS بلغ 82 طالبا وطالبة، بينما بلغ عددهم ببرنامج ال FMI بلغ 50 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين ببرنامج الشعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدة 42 طالب وطالبة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بلغ 17 طالبا وطالبة ببرنامج الـ BIS، و14 ببرنامج الـ FMI، و24 ببرنامج الـ CH.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج الجديدة بكلية التجارة، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بلغ 43 طالبا وطالبة ببرنامج الـ BIS، و14 طالب وطالبة ببرنامج الـ FMI، و8 طلاب ببرنامج الـ CH فيما حصل طالب واحد على تقدير عام ممتاز ببرنامج الـ FMI.

أما الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا فأشار الدكتور محمد أبو العلا، إلى أن عددهم 10 طلاب ببرنامج الـ BIS، و18 طالبا وطالبة ببرنامج الـ FMI، و10 طلاب ببرنامج الـ CH، أما عن إحصائية الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد فأوضح منسق عام البرامج المميزة أن عددهم 12 ببرنامج الـ BIS و3 ببرنامج الـ FMI.