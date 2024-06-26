الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت اليوم الأربعاء 26 يونيو في بورصة الدواجن

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن  حيث سجلات أسعارها اليوم  88 جنيه في الكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 81 جنيه في الكيلو، وقد تراجعت أسعار البيض اليوم لتسجل 143 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 152 جنيه للكرتونة.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار البيض والدواجن والبانية في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء  في مستهل التعاملات الصباحية وفقا إلي أخر تحدث داخل البورصة الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 

ارتفعت أسعار لحم الفراخ البيضاء ما بين 78 جنيه 88 جنيه، مقابل أسعار أمس والتس سجلت 81 جنيه في اليكلو.

لحم الفراخ الساسو ما بين 102 جنيه 103 جنيه،.

لحم الفراخ البلدي ما بين110 جنيه 111 جنيه.

لحم أمهات أبيض 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 

  • كتكوت أبيض شركات عمر يوم 27 جنيه 36 جنيه.
  • كتكوت أبيض قطعان  عمر يوم 22 جنيه 22.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو عمر يوم 18 جنيه 19 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيورعمر  يوم 19 جنيه 20 جنيه.
  • كتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه 8 جنيه.
  • كتكوت هجين عمر  يوم 15 جنيه 16 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024

الفراخ بـ 80 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

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أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 24-6-2024

أسعار لحم البط اليوم الأربعاء 

  • لحم بط بلدي  105 جنيه 106 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي 70 جنيه 71 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي 90 جنيه 91 جنيه.
  • لحم بط مولار 80 جنيه 81 جنيه.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 

  • تراجعت أسعار كرتونه بيض أحمر لتسجل سعر مابين 141 إلي 143 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 150 جنيه.
  • تراجعت أسعار كرتونه بيض ابيض لتسجل سعر مابين 140 إلي 141 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 150 جنيه.
  • تراجعت أسعار كرتونه بيض البلدي لتسجل سعر مابين 120 إلي 121 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأربعاء 

  • سعر الكبد والقوانص 120 جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 60 جنيهًا.
  • سعر جوز الحمام 150 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 148 جنيهًا
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