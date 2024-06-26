الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تفاعل الأوركسترا السيمفوني مع فرق الروك" ندوة بمكتبة الإسكندرية.. 30 يونيو

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، ندوة بعنوان "تفاعل الأوركسترا السيمفوني مع فرق الروك"، يلقيها المايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، الأحد الموافق 30 يونيو، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساءً.

تناقش الندوة اتجاهات خلط فرق الروك الشهيرة بالأوركسترا السيمفوني منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو الأمر الذي تكرر في حفلات مع فريق "ميتاليكا" للهارد روك ومع فريق "الأسكوربيونز" في الثمانينات وحقق نجاحًا كبيرًا، وتكررت التجربة مرة أخرى منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق "كايروكي" في مصر، علمًا بأن الاتجاه الموسيقي للأوركسترا مختلف تمامًا عن فرق الروك، كما تطرح الندوة تساؤلات حول كيفية تفاعل الموسيقيين سويًا، وعلى من تقع المسؤولية في تجهيز هذا المشروع من الناحية الفنية والموسيقية؟ وكيفية التوافق بين اتجاهين مختلفين من الفنون، واستقبال جمهور الأوركسترا لفرق الروك والعكس.
 

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية غدًا الخميس، من خلال قسم الخدمات المرجعية العامة بقطاع المكتبات ندوة مع الشاعر محمد البلشي بعنوان (تطور الشعر الأموي)، وهي ضمن سلسلة ندوات تفاعلية بعنوان (تاريخ الشعر العربي عبر العصور).


وسوف تتناول الندوة ظروف نشأة هذا الفن العربي الأصيل، وملامحه المميزة، وظروف تطوره، وأهم أعلامه، وأغراضه المتنوعة التي أثرت بالحركة الشعرية العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في معظم أركان الحياة سواء الاجتماعية والسياسية والعاطفية... إلخ. حيث يعد الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية، ووعاء ثقافي لا غنى عنه، لما يحتل من مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى، حيث إنه يخاطب وجدان ومشاعر المتلقين.


ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية للفن والأدب، فإنها تحرص على دعوة الرموز من الشعراء والأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب.

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