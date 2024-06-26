الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات.. تعرف على الهدف من الاحتفال به

اليوم العالمي لمكافحة
اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات

في 26 يونيو من كل عام يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، لرفع مستوى الوعي حول تعاطي المخدرات والتداعيات السلبية للاتجار بها.

ووفقا لأحدث تقرير عن المخدرات العالمية، يعاني 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من اضطرابات تعاطي المخدرات.

ويبلغ عدد مستخدمي المواد الأفيونية 53 مليونا وفي عام 2017، توفي حوالي 585 ألف شخص بسبب تعاطي المخدرات. وتسببت المواد الأفيونية في ثلثي هذه الوفيات.

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في عام 2017 أيضًا، تعاطى 11 مليونًا حول العالم المخدرات بالحقن ونتيجة لذلك، يعيش حوالي 1.4 مليون من هؤلاء الأشخاص مع فيروس نقص المناعة البشرية، حوالي 5.6 مليون منهم مصابون بالتهاب الكبد C، ومن المؤسف أن خطورة وتعقيد وضع المخدرات في العالم يزداد سوءًا، ولا تزال تدابير الوقاية والعلاج في جميع أنحاء العالم قاصرة واحد فقط من كل 7 أشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات يحصل على العلاج الذي يحتاجه.

وتعد هذه الحملة عالمية ويقودها مكتب الأمم المتحدة الوطني المعني بالمخدرات والجريمة لنشر الوعي والثقافي بشأن تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم، والهدف الرئيسي للمبادرة هو حث الناس على عدم تعاطي المخدرات والعمل ضد استخدامها.

تاريخ يوم المخدرات العالمي

في 26 يونيو 1987، اعتمد المؤتمر الدولي حول تعاطي المخدرات والاتجارغير المشروع بها نصين مهمين حول تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وأوصى المؤتمر بتخصيص يوم لتسليط الضوء على أهمية المعركة ضد المخدرات. وقد اختاروا يوم 26 يونيو موعدا لإحياء ذكرى تفكيك تجارة الأفيون في قوانغدونغ في عام 1839 ونتيجة لذلك، تم عقد أول يوم دولي رسمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها في 26 يونيو 1989.

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