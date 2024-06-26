الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية.. ويلتقى الأنبا تادرس

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الكنيسة الكاتدرائية بالمحافظة، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وقيادات الكنيسة، وذلك في إطار التواصل المستمر مع رجال الدين.

وأكد محافظ بورسعيد فخره بروح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية دور رجال الدين في حملات التوعية والتثقيف للشباب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، قائلًا إن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء.

ومن جانبه، أعرب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدًا عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في جميع المناسبات.

محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الكاتدرائية
بورسعيد محافظ بورسعيد الكنيسة الأنبا تادرس رجال الدين

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