الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كارلايل" العالمية تُخطط لضخ استثمارات ضخمة فى مجال البترول والغاز بمصر

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جيمس روبرت ماجواير رئيس مجموعة كارلايل العالمية، وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية، وبارميندر سينج المدير التنفيذى لمجموعة كارلايل.

وبحسب بيان لوزارة البترول، جرى خلال اللقاء استعراض استحواذ المجموعة على أصول شركة إنرجين بمصر وإيطاليا وكرواتيا، في إطار توجهها للتوسع في أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام، خاصة في منطقة البحر المتوسط.

كارلايل العالمية تضخ استثمارات جديدة في مصر


ورحب "الملا" برغبة المجموعة العالمية في العمل فى مصر والمنطقة؛ من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز في مصر.

وأعرب وزير البترول عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع مجموعة كارلايل على غرار المساهمات الفعالة التي قدمتها شركة إنرجين في مجال البترول في مصر.


وأكد الوزير على أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتنفيذ خطط العمل بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق اكتشافات جديدة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.


ومن جهته؛ أشار رئيس المجموعة إلى أن كارلايل تسعى لبناء مستقبل باهر وضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول والغاز في مصر، والتي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وبيئة أعمال مرنة تسمح بتحقيق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن المجموعة تعتزم توفير تكنولوجيات متطورة تسمح بإجراء عمليات بحث واستكشاف في أعماق كبيرة لم تكن ممكنة من قبل، لافتًا إلى أن المجموعة تعمل على إعداد خطط عمل استراتيجية للتوسع في النشاط بمنطقة البحر المتوسط، والمساهمة في زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر وتحويلها لمركز استقبال وتوزيع لإنتاج المجموعة في منطقة البحر المتوسط.

يذكر أن مجموعة كارلايل العالمية تعمل فى مجال الأسهم الخاصة بالشركات والائتمان العالمي والبنية التحتية والموارد الطبيعية، وتمتلك منصة طاقة عالمية كبيرة تستثمر في تطوير مسارات طاقة جديدة، ولديها سجل حافل لدعم شركات البترول والغاز في تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.

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حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

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