الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث اليونيسف: "ما يجرى فى قطاع غزة يمثل كارثة كبرى"

غزة
غزة

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم اليونيسف، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل كارثة كبرى جراء سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، فضلًا عن 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني عديدًا من الأمراض التنفسية.


وأضاف "أبوخلف"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية: إننا نقدم تقارير للمنظمات الأممية عن تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يضع تقاريرنا عما يحدث بغزة في عين الاعتبار، ووضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية، وندعو إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب حدوث مجاعة.


وواصل: "أولى الخطوات المطلوبة في قطاع غزة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، ونعد خطًا لإعادة الأطفال في قطاع غزة إلى المدارس وتوفير مساحات مخصصة للتعليم"، فضلًا عن أننا نحتاج حوالي 6- 8 أسابيع لعلاج حالات سوء التغذية في قطاع غزة.

 

وقالت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، إن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة لا تحتمل، وحثت إسرائيل على زيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة والموافقة على استخدام الأمم المتحدة للمعدات الأمنية الأساسية، وأن يسهل الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات.

 

وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "العمليات الإنسانية كانت في مرمى النيران بغزة على نحو متكرر".

 

وتابع: "المخاطر بصراحة، أصبحت غير محتملة بشكل متزايد".

 

وأضاف: "كل يوم، نقيّم الوضع وننظر في كيفية العمل بأمان، سواء بالنسبة لموظفينا، والأهم من ذلك، بالنسبة لمن يتلقون المساعدات.. علينا في كل يوم اغتنام أي فرصة سانحة".

 

وأشار إلى أن رئيس إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عقد لقاء، يوم الإثنين، مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي فرع بالجيش الإسرائيلي مسئول عن نقل المساعدات، لمناقشة الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة أثناء عملها في غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

اليونيسف غزة قطاع غزة

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