الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان موعد تخرج أول دفعة.. تخصصات يعمل بها خريجو "مشروع مهنى"

وزارة العمل
وزارة العمل

قال محمد الهواري، مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة، إن استراتيجية وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني كانت شاملة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن منظومة التدريب المهني تتكون من 3 عناصر أساسية منها مركز التدريب نفسه، والبرامج التدريبية والمدرب، وهي التي تقوم على أساسها عملية التدريب لخدمة المتدرب.

وتابع: "يتم التدريب على 7 مجالات أساسية وهي المطلوبة في سوق العمل المصرية، منها مساعد الخدمات الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، أعمال المساحة والإنشاءات، إدارة الأعمال والسكرتارية، الصحافة والإعلام، سياحة وفنادق، أعمال بترولية وحفر الآبار".

وأوضح الهواري أن مشروع "مهني 2030" يتوافق وخطة الدولة 2030، ويعتبر مشروعا قوميا، وأهدافه الأساسية هو تفعيل قانون العمل المصري في كيفية إصدار تراخيص لمراكز التدريب الخاصة، والارتقاء بمستوى التدريب المهاري للشباب لما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والقضاء على قياسات مستوى المهارة المضلل الذي كان يتم على أساس غير حقيقي.

وكان  وزير العمل حسن شحاتة أعلن عن أن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 5000 خريج سيكون مع نهاية شهر يوليو المقبل.

 

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