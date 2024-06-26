ميسى يؤكد إصابته بعد لقاء تشيلى فى كوبا أمريكا

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، إصابته بعدما أكمل لقاء تشيلي اليوم الأربعاء مصابًا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "لعبت بعد عدة أيام من ألم في الحلق وحمى وربما أثر ذلك عليّ، بالنسبة للإصابة إنها ليست شيئًا قديمًا ولا شيئًا كنت أعاني منه إنه تقلص عضلي سنرى".

وأضاف: "في الشوط الأول شعرت بشد في عضلة الفخذ، لم أشعر بألم حاد ولكن كانت هناك صعوبة في الحركة بحرية بالنسبة لي".

وأتم: "للمشاركة في هذه البطولات عندما لا يمكن اللعب يجب أن يتم استبدال اللاعب بطريقة ما، وكنا نعلم أن الأمر سيكون هكذا، أنا منزعج قليلًا بصراحة، لكن تمكنت من إكمال اللقاء، وآمل أن لا يكون هذا أمرًا خطيرًا".

وخطف منتخب الأرجنتين فوزًا قاتلًا على نظيره تشيلي بهدف نظيف، الأربعاء، على ملعب ماتلايف في مدينة نيوجيرسي سيتي، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 الجارية حاليًا في الولايات المتحدة.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما بقي المنتخب التشيلي بنقطة واحدة في المركز الثالث.

ويدين الأرجنتين بالفوز إلى لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين على نهاية الزمن الرسمي للمواجهة.