استعدادات لبدء تشغيل مجمع الصناعات الثالث للشباب ببورسعيد.. 3 يوليو

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،استمرار أعمال رصف الطرق الداخلية والانتهاء من توصيل جميع المرافق لمشروع مجمع الصناعات الثالث للشباب جنوب المدينة، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

المحافظ: استمرار أعمال رصف الطرق الداخلية لمشروع مجمع الصناعات الثالث للشباب

أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق لمجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، بما تشمله من أعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل المجمع الجديد.

و وجه المحافظ بسرعة قيام المستحقين بإتمام إجراءات التعاقد مع جهات المرافق، وذلك استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في اقرب وقت، لتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يساهم المجمع الصناعي الجديد في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، ويضم صناعات ومنها (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية).

في شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، اجتماعا، اليوم، لمناقشة الاستعدادات النهائية في إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل، كإدارة جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد طلعت مساعد المحافظ رئيس جهاز النظافة والتجميل، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز الجديد.

واستعرض المحافظ، مستجدات تنفيذ وإنشاء جهاز إدارة النظافة والتجميل، كإدارة جديدة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي،وتكثيف الجهود في إزالة المخالفات واعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية.

ووجه بالتنسيق بين الجهات المختصة لبدء العمل الفعلي للإدارة الجديدة اعتبارا من يوم السبت المقبل،موجها بالتنسيق مع الجراجات التابعة للمحافظة لحصر المعدات وعمل الصيانة الدورية ومراعاة عناصر الأمان، والاستخدام الأمثل، مشددا على أعمال الميكنه الكاملة لجميع المعدات، والطاقم الفني والإداري والاشرافي بالمنظومة، مع توفير العناصر البشرية للإدارات بالجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، لافتا لأهمية العمل وفقا لخطة زمنية محددة، بالتنسيق مع السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وبالتعاون مع إدارة البيئة، وإدارة الحدائق، وإدارة القوارض والحشرات.

جدير بالذكر، أنه سيتم إنشاء مبني جديد لجهاز إدارة النظافة والتجميل،ليجمع عدد من الإدارات بالأحياء ومتابعة أعمال النظافة للاحياء ومتابعة التغيرات علي أرض الواقع وتعديل منظومة العمل.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث