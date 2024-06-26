الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت المحمدى يستكمل شرح كتاب "وسائل الوصول إلى شمائل الرسول"

البيت المحمدى ينظم
البيت المحمدى ينظم مجلس علمى

أعلن البيت المحمدى للتصوف، اليوم الأربعاء، استكمال شرح كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول"، وذلك بمشاركة علماء وشيوخ ومريدين، وتستمر الفعاليات لمدة يومين، حيث تسعى المؤسسة من خلال مجالسها العلمية إلى تشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

 

وقال البيت المحمدى عبر صفحته الرسمية، يستكمل الشيخ السيد شلبي شرح كتاب "وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ﷺ" للإمام النبهاني، وذلك في الثالثة والنصف، اليوم الأربعاء، بساحة البيت المحمدي بالمقطم، وذلك فى إطار المجالس العلمية الصوفية التى تنظمها مؤسسة البيت المحمدى، بشكل دائم، حيث تهدف هذه المجالس الى نشر الفكر الدينى الصحيح ومواجهة الافكار المتشددة.

وأوضح البيت المحمدى، أن الفترة القادمة سيتم عدد من المجالس العلمية والدينية بمشاركة وحضور عدد من أساتذة الازهر. 

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يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ في الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدي على إحياء التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة.

وتختص المؤسسة بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التي يكون له دور إيجابي فى نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدي فى تصحيح الصورة السلبية التى انطبعت عن التصوف الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دورًا مهمًا ومحوريًا.

البيت المحمدي يستكمل شرح كتاب وسائل الوصول

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