الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة وإيقاف 18 تعديًا ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمركز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإيقاف 18 حالة تعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء مؤكدا كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها دون استثناء أحد قام قسم التنظيم بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل ونزلة حسين والبرجايه وبنى احمد الغربية بحملات تحت إشراف  إكرام محمود، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة ومحمود وفيق،ومحمد على، واشرف فرغلى، ودكتور الحسينى شادى، ودكتورة انتصار احمد رؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم  برصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ ١١ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ١٤٠٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي ولتوفير المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى الزراعيه وأملاك الدوله كما تمكن حى غرب المدينه تحت إشراف دكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور وليد فرحات رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم بإيقاف اعمال مخالفة وبدون ترخيص بالمهد لاعمدة الطابق الارضى للقطعة الواقعة شرق ناصية لوقا شارع بديع الزمان بالمصاص القديمة بمساحة ١٢٠ م٢ تقريبا وتم التحفظ على المعدات والاخشاب والحديد لمنع استمرار العمل وأخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف. وايقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بتقسيم شادى بمساحة ٨٠ متر وتم التحفظ على مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون 

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بحضور محمود ماهر رئيس حى جنوب ومحمد ماهر مسئول الاشغالات قامت بفك شدة سقف للدور التاسع علوى برج ناصر الدخاخنى كما قام رضا سيد رئيس الوحده المحليه ببنى صامت وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه بإزالة التعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية الناصرية ولاية التعاون الزراعي بمساحة واحد قيراط تقريبًا وإزالة التعديات على الأراضي ولاية حماية النيل بمساحة ١٥٠ متر مربع تقريبًا بقرية بني صامت.

وأضاف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي قامت بإزاله حاله تعدي بحي غرب المدينه، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات قامت الوحدة المحلية بحملة تحت إشراف امام نجيب رئيس قريه اتليدم بإزالة حالة تعدي بقرية اتليدم مركز ابوقرقاص على اراضى زراعية والتحفظ على معدات البناء. 

وأكد تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، على المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدى جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم، وذلك لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون حيثُ تمكن مؤمن صلاح نائب رئيس المركز وبرفقته يوسف عبدالحميد رئيس قرية دير أبو حنس وعدد من الجهات المعنية، من ازالة حالة تعدى على املاك الدولة بقرية دير أبوحنس وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 18 حالة تعدى الأراضي الزراعية مخالفات بناء بدون ترخيص مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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