العواصف الرعدية تخفض قدرة مراقبة الحركة الجوية بجنيف

أعلنت خدمات الملاحة الجوية السويسرية المحدودة "سكاي جايد" عن انخفاض قدرة مراقبة الحركة الجوية في منطقة جنيف غرب سويسرا إلى النصف، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك بسبب عطل ناجم عن العواصف الرعدية العنيفة.

وقالت "سكاي جايد"- في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء- إنه "في الوقت الحالي، تم تخفيض القدرة الاستيعابية بنسبة 50% في منطقة جنيف، وتتم مراقبة وتقييم الوضع بشكل مستمر".

وأضافت أنه بعد حدوث فيضان في الطابق السفلي من مركز مراقبة الحركة الجوية السويسري في جنيف، تمكن نظام التبريد من العودة إلى الخدمة بعد نحو ساعتين، وبالتالي تم تجنب خطر ارتفاع درجة حرارة أنظمة التحكم في الحركة الجوية".

انخفاض قدرة مراقبة الحركة الجوية بجنيف



من جانبه، طلب مطار جنيف، الذي تنقطع حركته ليلًا وتستأنف عند الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش)، من الركاب التحقق مما إذا كانت رحلتهم قد تأثرت قبل التوجه إلى المطار، وذلك في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا).

وفي سياق متصل، أظهر تطبيق الحركة الجوية "فلايت رادار 24" عدة طائرات تقلع من المطار، بالإضافة إلى طائرة واحدة تهبط نحو الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش.

ومن بين 20 رحلة كان من المقرر أن تغادر المطار بين الساعة 4.00 صباحًا و5.00 صباحًا بتوقيت جرينتش، تم إلغاء 9 رحلات، وفقًا لموقعها على الإنترنت، الذي لم يحدد ما إذا كانت هذه الإلغاءات مرتبطة بالعواصف، وتم إلغاء رحلة واحدة فقط عند الوصول صباح الأربعاء حتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

يذكر أن "سكاي جايد" (خدمات الملاحة الجوية السويسرية المحدودة) هي شركة تقدم خدمات الملاحة الجوية، وتدير وتراقب المجال الجوي السويسري، وغيرت الشركة التي كانت تعرف سابقًا باسم "سويس كونترول" اسمها إلى "سكاي جايد" عام 2001.