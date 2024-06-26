الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس عامين لعامل شرع في قتل زميله بمنطقة 15 مايو

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، عامل بالحبس عامين؛ لاتهامه بالشروع في قتل زميله بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 9 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة 15 مايو، شرع عمدًا في قتل زميله إثر مشادة كلامية بينهما، أشهر سلاح أبيض "مطواة" وسدد له عدة طعنات استقرت في الصدر والبطن.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه خلال سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وافتعل معه مشادة كلامية إثر خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى إخراجه سلاح أبيض وطعنه به.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد أحمد الجندي عامل الحبس عامين مشادة كلامية

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