الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على برنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي بتمريض حلوان

طلاب
طلاب

يعد برنامج البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي) برنامج ساعات معتمدة يدرس باللغة الانجليزية ويسعى البرنامج إلى تخريج ممرض مؤهل بالكفاءات التمريضية العامة والتخصصية التي تساعده على تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية بإستخدام الكفايات المكتسبة التي تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وتدعيم آليات البحث العلمي ومهارات التعليم الذاتي والمستمر واستخدام دلائل الابحاث وخدمة المجتمع 

أهداف برنامج البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي

ويهدف البرنامج إلى إعداد ممرضين مؤهلين ومدربين على تقديم الرعاية التمريضية لتلبية حاجة المجتمع وسوق العمل ورفع الوعي الصحي من خلال تعزيز دور الطلاب القيادي في المجتمع وإكساب الطلاب المعلومات والمهارات التخصصية التي تساعدهم لحل مشاكل المريض لتعزيز جودة الرعاية الصحية وعقد شراكات فاعلة مع المنظمات التعليمية المحلية والدولية لتوفير بيئة التدريب الفعالة التي تساهم في إنتاج خريج لديه التأهيل التمريضي والمتخصص ويهدف أيضًا إلى صقل قدرات الطلاب في مهارات التواصل الفعال مع المرضى والفريق الصحي وإعداد ممرضين يتحلون بالاداب والأخلاقيات المهنية التمريضية ويؤمنون بقيم اتقان العمل، الأمانة، وقادرون على التأقلم والعمل بروح الفريق الواحد وإعداد كفاءات قادرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة المستخدمة وتأهيل الطلاب للتعامل مع مناهج متطورة متوافقة مع المناهج الدولية.

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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية التمريض جامعة حلوان

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تنسيق 2024.. تعرف على كلية الفنون التطبيقبة جامعة حلوان

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رئيس جامعة حلوان الأهلية: نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب

 ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات وذلك طبقا للقواعد والنظم التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

كما يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد

 الفنية الصحية (شعبة تمريض) بالشروط الآتية

ان يكون الالتحاق للدراسة من المستوى الأول 

اجتياز الكشف الطبي

تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك 

حصول الطالب على مجموع درجات 75%

كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات

علوم التمريض اللغة الإنجليزية مواكبة للتطورات العالمية الابحاث أهداف برنامج البكالوريوس

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