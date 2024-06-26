الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزهما مواجهات القطبين.. مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بدوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

حسمت رابطة الأندية المحترفة، الجدل رسميا حول موعد نهاية مسابقة دوري نايل للموسم الجاري (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت أمس، الثلاثاء، عن جدول الأسابيع الأربعة الأخيرة من المسابقة، فضلا عن مؤجلات الدور الأول المتبقية والثاني بالكامل.

ومع إعلان رابطة الأندية، تحديد يوم 18 أغسطس المقبل، موعدا لانتهاء مسابقة دوري نايل، ينتظر بيراميدز العديد من المواجهات الصعبة للغاية، من آجل حلم أول ألقابه وبطولاته تاريخيا.

ويقدم الـ«الدستور»، مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة بدوري نايل

 

الجمعة 28 يونيو الجاري

سموحة & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية)

الجولة الثامنة والعشرون

حسم الفريق السماوي، مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

 

الثلاثاء 2 يوليو المقبل

بيراميدز & زد .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة التاسعة والعشرون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

 

الإثنين 8 يوليو المقبل

الاتحاد السكندري & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية)

الجولة الثلاثون

حقق الفريق السماوي، الفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الدور الأول.

 

الجمعة 12 يوليو المقبل

الأهلي & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر، وتحديدا الدور الأول.

 

الإثنين 22 يوليو المقبل

بيراميدز & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة الواحدة والثلاثون.

 

الجمعة 26 يوليو المقبل

الزمالك & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

 

الثلاثاء 30 يوليو المقبل

فاركو & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية)

الجولة الثانية والثلاثون 

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

 

الأربعاء 14 أغسطس المقبل

بيراميدز & الداخلية .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة الثالثة والثلاثون 

تفوق الفريق السماوي، في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

 

السبت 17 أغسطس المقبل

طلائع الجيش & بيراميدز .. (ستاد جهاز الرياضة العسكري)

الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

لم تحدد رابطة الأندية المحترفة، موعدا ثابتا للمباراة، حيث سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

12 فوز متواصل يضعه على القمة

بـ12 فوز متتالي، واصل بيراميدز، تربعه على قمة دوري نايل برصيد 62 نقطة، من 25 مباراة، بواقع 19 فوز و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك الفريق السماوي، مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي من الجولة الرابعة عشر، والزمالك الجولة الثامنة عشر.

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