مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف بناية سكنية بحى الدرج شرق غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية، من القدس، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بناية سكنية في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأضاف المراسل، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الأربعاء: وقع أيضًا عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي التفاح شرق مدينة غزة، فضلًا عن انتشال ثلاثة شهداء من شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على المدينة.

وكشف مراسل القناة أن طواقم الدفاع المدني في غزة أنقذت 13 مواطنًا بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وأصيب 12 آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال منزلًا في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المنازل في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وحي الزيتون ومدينة رفح الفلسلطينية.

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.