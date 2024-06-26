الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 مليون جنيه.. إيرادات "عصابة الماكس" فى أسبوعين

عصابة الماكس
عصابة الماكس

يواصل فيلم عصابة الماكس من بطولة النجم أحمد فهمي، المنافسة بشكل قوي على إيرادات شباك التذاكر المصري، حيث حقق العمل إجمالي إيرادات 13 مليونًا و277 ألف جنيه بدور العرض السينمائية في مصر في أسبوعين عرض فقط. 

ويشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني، ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمي. 

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة المكس". 

ويعد فيلم عصابة الماكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.  

تم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

قصة فيلم عصابة الماكس 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية. 

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم عصابة المكس

فيلم "عائلة المكس" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهما، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان. 

عصابة الماكس فيلم عصابة الماكس إيرادات فيلم عصابة الماكس إجمالى إيرادات فيلم عصابة الماكس إيرادات افلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

مواد متعلقة

يطرح في عيد الأضحى.. تفاصيل فيلم "عصابة المكس"

موقف طريف لـ أحمد فهمي وأوس أوس في كواليس "عصابة المكس" (فيديو)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

على خطى مستر إكس.. أحمد فهمي يلجأ لضيوف الشرف بفيلم "عصابة المكس"

أحمد فهمى عن ظهور السقا فى "عصابة المكس": فى ضهرى من أول مشوارى

قائمة الأفلام المرشحة لدخول سباق موسم عيد الأضحى 2024

أحمد السقا أولى مفاجآت "عصابة المكس" (صور)

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

الحبس عامين لعامل شرع في قتل زميله بمنطقة 15 مايو

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟