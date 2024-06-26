بالأرقام.. نتائج عمل مبادرة "سكن لكل المصريين" منذ 2014

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التي تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، وكذا استعراض مؤشرات الأداء.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، وتنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطى الدخل.

الموقف التنفيذي لوحدات سكن لكل المصريين

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف المالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية.

وأوضحت أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلانًا منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.

كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عامًا، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عامًا، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهًا، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16%، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل 2 %، ومن فئة المطلق 4%.