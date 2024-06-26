الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كامل العدد.. نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى احتفالية منوعات الزمن الجميل (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضخما تحت عنوان "منوعات من الزمن الجميل" قدمته فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، مساء أمس الثلاثاء علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية.

كامل العدد.. نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى احتفالية منوعات الزمن الجميل

واستقبل الجمهور فرقة أوبرا الإسكندرية بالتصفيق الحاد ورفع مسرح سيد درويش لافتة كامل العدد، وتألقت فرقة أوبرا الإسكندرية فى تقديم برنامج فني مميز ضم نخبة مختارة من اعمال الطرب العربى التى وضعها كبار الملحنين منها، إن راح منك يا عين لـ منير مراد، طول عمرى أحبك لـ كمال الطويل، قلبى سعيد لـ سيد مكاوى، قارئة الفنجان- حبيبها لـ محمد الموجى، قلبى ومفتاحه- منحرمش العمر منك لـ فريد الأطرش، ليالينا- على قد ما حبينا- أنا بستناك لـ بليغ حمدى، ع هدير البوسطة لـ زياد الرحباني، والنبى يا جميل لـ كارم محمود، لامونى الناس لـ حسن أبوالنبى.

أداها النجوم ياسر سعيد، محمد الخولى، محمد رئيس، هبة حسن، كريم زيدان، ولاء طلبة، هبة إسماعيل، فاطمة زين، وندى غالب. 

فرقة أوبرا الإسكندرية

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

على جانب آخر يحيي أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين، حفلا ضخما بعنوان "سيريناده"، وذلك مساء بعد غد الجمعة الموافق 28 يونيو علي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى والارتقاء بالفنون.

جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
منوعات من الزمن الجميل فرقة أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية نجوم أوبرا الإسكندرية

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